Ex-secretário de Cruzeiro do Sul afirma que ilderlei faz gestão “sem visão e desesperada”

Archibaldo Antunes 04/07/2017 15:59:33

Menos de um mês após ser exonerado do cargo de secretário de Gestão e Administração da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Manfrine Pinheiro da Costa usou o seu perfil no Facebook para criticar a gestão do atual prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB). Segundo ele, o corte nos salários dos servidores encarregados do bombeamento de água nas comunidades rurais “é reflexo de uma administração sem visão e desesperada”. Após repercussão, a postagem foi apagada.

Manfrine disse, na mesma postagem, que Ilderlei realiza cortes de despesas em setores importantes da administração pública, ao passo que aumenta gastos onde deveria haver economia.

Em relação ao anúncio de redução salarial dos funcionários encarregados do abastecimento de água, Manfrine afirma que Ilderlei, para reduzir a folha de pagamento, usa a desculpa de que o Depasa vai assumir o saneamento do município e as próprias comunidades serão responsáveis pelo bombeamento. “Mas até a transição se deveria manter o serviço funcionando, sem a descontinuidade”, postou, ironizando o fato de não faltar água na casa do prefeito.

O ex-secretário de Administração pede Ilderlei que “tenha dignidade” e “faça uma gestão consciente para a população, e não para um partido”.

Segundo ele, milhares de famílias com crianças e idosos “necessitam desse serviço essencial que o município sempre prestou”.

Na postagem, Manfrine diz ainda desaprovar os cortes na folha de pagamento da prefeitura.

Explicações

A reportagem do ac24horas entrou em contato por telefone com o ex-secretário, que confirmou a postagem, dizendo que seu papel é “ajudar no que for possível e criticar sempre que necessário”. Mas não explicou por que o texto foi deletado.

Dizendo-se em companhia de amigos para o almoço, Manfrine prometeu retornar a ligação para comentar o assunto – o que não aconteceu até o envio da matéria.

Não foi possível contatar a assessoria de imprensa da prefeitura.