Bocalom diz que criminalidade “é reflexo de uma política implantada pelo PT no Acre”

Luciano Tavares, da redação ac24horas 04/07/2017 17:54:48

O presidente do DEM e ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom, disse, em seu perfil no Facebook, que a criminalidade no Acre “é reflexo de uma política pública implantada pelo PT no Acre que não gerou oportunidades de trabalho e renda para nossos acreanos, principalmente aos jovens que cresceram sob o comando petista”.

Bocalom repercutiu a informação veiculada em ac24horas sobre a morte de cinco jovens e repetiu seu lema “produzir para empregar” ao lamentar a falta de incentivo por parte do governo para o setor empresarial, o que impossibilita a geração de emprego.

“Importamos praticamente tudo o que consumimos, logo, geramos empregos lá fora e vivemos dependentes do contra cheque público. Até nossos empresários Acreanos estão investindo fora, por falta de uma política econômica confiável, que lhes dê segurança jurídica para seus investimentos.”