“A violência no Acre está pior que na Síria e no Iraque”, diz deputado Jairo Carvalho

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 04/07/2017 11:45:30

Os assassinatos que aconteceram nas últimas 24 horas em Rio Branco repercutiram na manhã desta terça-feira (4) na Aleac. O deputado Jairo Carvalho (PSD) afirma que a violência no Acre estaria pior quem na Síria e no Iraque, países em guerra. “Eu não sei mais nem o que dizer, porque nós cobramos e quanto mais a gente cobra, mais a violência cresce”, destaca o parlamentar.

Segundo Carvalho, “de ontem para hoje mataram quatro. Executaram covardemente, o pai do diretor do presídio de Senador Guiomard, e não vi o secretário de direitos humanos no local. O governador precisar tomar providências. Somente ele e os gestores da segurança é que podem colocar um freio na situação. A população vive momentos de terror”, enfatiza.

“O Acre está pior que a Síria e o Iraque. Ninguém tem mais segurança nesse Estado. O pai de família sai e não tem certeza se vai voltar. Seria bom que o governador tivesse ido ao velório do pai do diretor do presídio, um homem de 54 anos, que foi executado em sua casa. Que o governo do Acre e o secretário de segurança deem resposta para população se não tiver competência peça demissão”, finaliza Carvalho.