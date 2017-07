Segunda etapa consagra Matutos na Roça como junina campeã do 11° Circuito, em Rio Branco

Da redação ac24horas 03/07/2017 12:34:46

A noite de céu limpo e o tempo ameno permitiram a brincantes e público presente na Arena dos Folguedos um espetáculo de cores e animação fechando a 2ª etapa do Concurso de Quadrilhas do 11º Circuito Junino de Rio Branco. Esta etapa foi realizada no Pátio de Provas do DETRAN, na Estação Experimental, nas noites de sexta-feira (30), sábado (1) e domingo (2).

Ao longo das três noites de evento, 10 juninas desfilaram histórias, simpatia e alegria pela Arena, dentre estas: nove da capital acreana e uma de Xapuri. No fim de semana anterior, as quadrilhas participantes se apresentaram pela 1ª etapa, na Praça da Juventude, na Cidade Nova, e neste domingo, após a somatória de notas das duas etapas, a quadrilha Matutos na Roça foi consagrada hexacampeã do concurso municipal.

Para o diretor-presidente da FGB, Sérgio Carvalho, o evento foi bonito e foi um sucesso. “É uma alegria muito grande a gente ver o resultado do empenho das quadrilhas. Por isso que a Prefeitura é uma grande parceira do movimento junino, justamente no sentido de garantir a estrutura, a realização desse evento, que movimenta a economia criativa. A gente vê a alegria e a energia contagiante do movimento junino”.

A cada intervalo das apresentações o público presente era embalado por som ao vivo sob o comando de Renato Moraes e Forró Pesado. A festa da roça, também, contou com as barracas da Economia Solidária que ofereciam pratos típicos na praça de alimentação.

O evento é uma realização da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (LIQUAJAC) e Prefeitura de Rio Branco, através da Fundação Garibaldi Brasil, em parceria com o Governo do Estado, por intermédio da Fundação Elias Mansour, e com apoio da Secretária da Juventude de Rio Branco.

“Essa é uma etapa inovadora, em que trouxemos o Circuito para o Pátio do DETRAN. Estamos trazendo as atividades a uma nova comunidade. É gratificante. Ofertamos essa diversidade do entretenimento da cultura popular e o público é bom e muito receptivo” avaliou Cleyber Roberto, presidente da LIQUAJAC.

Hexacampeã

Com o tema “Da pobreza à riqueza nos contos de esperteza de Chico Graxa nas noites de São João”, a junina Matutos na Roça foi consagrada a grande campeã do 11º Circuito Junino de Rio Branco. A quadrilha homenageou os engraxates da capital acreana.

“No início, o tema causou uma divisão dentro do grupo, porque alguns encararam com estranheza, mas chegamos à conclusão de que seria uma linda homenagem e assim o fizemos. Depois de muito ensaio, muita dedicação, deu tudo certo. Somo hexacampeões e esse momento é maravilhoso”, conta Alisson Oliveira, que há dois anos é coreografo da Matutos na Roça.

Todas as quadrilhas receberão prêmio de participação no valor de R$1 mil e a melhor colocada leva R$2,8 mil de prêmio. O segundo lugar fica com R$2 mil e o 3º com R$1,5 mil. A premiação vai até o quinto lugar e todas as melhores colocadas ganharam troféu.

Dentre os grupos, os melhores nos quesitos ator/atriz destaque, melhor noivo dançante, melhor noiva dançante, melhor noivo casamento, melhor noiva casamento e casal caipira, também, foram reconhecidos. Todos receberão em igual o valor de R$ 200,00 e troféu.

Classificação Final:

1ª Matutos na Roça

2ª Malucos na Roça

3ª Sassaricano na Roça

4ª Junina Pega-pega

5ª Escova Elétrica

Premiação individual:

Atriz destaque – Sandra Buh (Junina Pega-pega);

Noivo do casamento – Anderson Melo (Junina Malucos na Roça);

Noiva do casamento – Ariana Melo (Junina Malucos na Roça);

Noivo do dança – Anderson Melo (Junina Malucos na Roça);

Noiva da dança – Leidy Lima (Junina Pega-pega);

Casal de rei e rainha – Jaiana Oliveira e Isleno Alves (Junina Malucos na Roça);

Casal de rei e rainha mirim – Mariana Bezerra e José Duarte (Junina Matutos na Roça);

Rainha da diversidade – Clara Cristina (Junina Malucos na Roça);

Melhor animador – Danilo Guimarães (Junina Malucos na Roça).