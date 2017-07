Sede da Umarb, no Parque da Marternidade, é arrombada novamente por bandidos

Luciano Tavares, da redação ac24horas 03/07/2017 10:19:19

A sede da União das Associações dos Moradores de Bairros de Rio Branco (Umarb), no Parque da Maternidade, foi mais uma vez arrombada. Os bandidos invadiram o prédio pelo telhado. Em sua página no Facebook, o presidente da entidade, Gilson Albuquerque, fez um desabafo.

Segundo ele, no Parque da Maternidade não há segurança e o único lugar onde há reforço de policiamento é no Parque do Tucumã, local de caminhadas das autoridades.

“Perdi as contas de quantas vezes fomos roubados, assaltados, furtados sei lá que porra de nome se dá. Aqui na nossa sede no Parque da Maternidade onde falam que tem segurança, que tem policiamento. Eu sei onde tem policiamento: no Parque do Tucumã em frente a Ufac e onde tem as mansões, onde as nossas autoridades fazem suas caminhadas matinais e noturnas, infelizmente é a realidade, quem trabalha, caminha ou mora no Parque da Maternidade está entregue a mercê dos ladrões”, disparou.