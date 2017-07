Secretário Gemil Júnior anuncia inauguração da Maternidade de Feijó

Da redação ac24horas 03/07/2017 09:17:34

As obras da Maternidade de Feijó se encerraram e a previsão, segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), é que a unidade de saúde será entregue na semana que vem, dia 15 de julho. A obra, incluindo edificação e equipamentos, custou cerca de R$ 3 milhões ao estado, fruto de parcerias com o governo federal.

“Essa obra é resultado de um esforço grande do governo para manter investimentos. Uma obra que compõe um ciclo de trabalho árduo e responsável, sempre ouvindo as pessoas, os usuários, e encontrando formas de melhorar serviços dando mais agilidade, qualidade. É um compromisso do governador Tião Viana”, comenta o secretário Gemil Júnior.

Ao todo, 12 leitos serão disponibilizados às mulheres atendidas no hospital. Destes, quatro serão exclusivos para o pré-parto, parto e pós-parto, e outros oito para a internação das parturientes. Também haverá área de apoio à recém-nascido, posto de enfermagem, sala de espera e rouparia.

“A unidade será referência da região para partos normais de baixo risco. A maternidade funcionará em conjunto com o Hospital Geral de Feijó, que também passa por melhorias na estrutura. Sempre que necessário, daremos suporte, e vamos acompanhar esses serviços de perto”, completa.

Outras obras devem ser entregues até março do ano que vem, incluindo o Hospital Geral de Brasiléia, e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul, obras que estão em execução há pelo menos quatro anos e estavam, até pouco tempo, sem previsão de entrega. O governo corre para entregar os hospitais antes do período eleitoral.