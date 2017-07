Sebastião Viana e equipe fazem viagem à Colômbia; Nazareth assume o governo do Acre

João Renato Jácome 03/07/2017 15:18:17

Uma comitiva chefiada pelo governador Sebastião Viana viajou à Colômbia, onde o petista deve apresentar, durante encontro organizado pelo Banco Mundial, as políticas ambientais desenvolvidas no estado nos últimos anos. Dessa forma, a vice-governadora Nazareth Araújo, pré-candidata ao governo pelo PT, assume o comando do Palácio Rio Branco.

Além de Sebastião, também participam do evento os prefeitos de Brasiléia e Jordão, Fernanda Assem e Elson Farias, respectivamente, que eles vão apresentar suas experiências como gestores. O convite foi feito pelo próprio governador, sob sugestão da organização.

A Assessoria de Imprensa do governador correu para explicar que para participar do Encontro de Governadores e Prefeitos da Colômbia – “Uma Amazônia Livre do Desflorestamento”, que ocorrerá em Bogotá, todos os custos da viagem serão pagos pelo banco mundial e pelo consócio alemão KfW, que financia projetos no Acre.

Os municípios acreanos

Jordão, considerado um município de difícil acesso e que já teve números muito negativos, agora passa por uma significativa transformação com o trabalho de melhoria da infraestrutura com saneamento e pavimentação.

Já Brasileia é um dos municípios inseridos no território da Reserva Extrativista Chico Mendes e atua com as cadeias produtivas de proteína animal e produtos agrícolas e florestais, entre eles avicultura, suinocultura, fruticultura, borracha e castanha.