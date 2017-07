Quando setembro vier

Luis Carlos Moreira Jorge 03/07/2017 06:18:15

Adiantar o anúncio do nome do candidato ao governo da FPA para o mês de setembro é uma decisão política acertada do governador Tião Viana. Não é aleatória, mas baseada em uma estratégia política correta. E que precisam de tempo para massificar a imagem do candidato no interior. Além de oxigenar a coligação com as ações dos quatro pré-candidatos. Nem Marcus Alexandre, Daniel Zen, Nazaré Araújo e Emylson Farias são conhecidos politicamente nos colégios eleitorais fora de Rio Branco. É bom lembrar que a última eleição para governador não foi decidida com os votos da capital, mas de dois municípios fora deste eixo, Feijó e Tarauacá. Tião Viana (foto) não deve ter esquecido. A eleição na Capital será bem disputada.

PSDB continua sem comando

Continuam as apostas sobre quem ocupará a presidência do diretório regional do PSDB, no Acre. A briga entre os grupos do deputado federal Major Rocha (PSDB) e Márcio Bittar (PSDB) terá um fim esta semana, com a decisão do presidente nacional Tasso Jereissati (PSDB).

Tem que espirrar

Se o deputado federal Major Rocha (PSDB) não for reconduzido á presidência regional, não lhe restará alternativa a não ser espirrar, deixar o partido, porque neste caso ele estaria desmoralizado. O mesmo acontece em relação ao grupo do ex-deputado federal Márcio Bittar.

Fora de cogitação

O deputado federal Major Rocha (PSDB) rejeitará qualquer proposta que tenha como objetivo a divisão de espaços dentro do diretório regional com o grupo de Márcio Bittar (PSDB).

Jogo de boatos

Até aqui prevalece o jogo de boatos entre os grupos do Bittar e do Rocha, todos otimistas.

Outros ares

Quem chega em Brasiléia já nota a presença da gestão da prefeita Fernanda Hassem, que neste curto espaço de mandato já asfaltou ruas e deixou a cidade mais limpa e agradável.

Não tem que inventar a pólvora

Prefeito não tem de inventar a pólvora. É manter a cidade limpa, tapar os buracos, recolher o lixo e os Postos de Saúde com médicos, dentistas e medicamentos. O resto é complemento.

Caveira de burro

Em Xapuri, a caveira de burro continua enterrada, uma cidade esburacada, sem trato, com o prefeito Bira Vasconcelos não mostrando até agora a que veio. Bisa a fraca primeira gestão.

Sem conversa

O ex-prefeito Tião Bocalon (DEM) se recusa a falar de outra candidatura para 2018 que não seja a de senador. Quer empurrar a discussão para maio de 2018, quando as candidaturas estarão todas na rua e poderá acontecer uma melhor avaliação por parte das pesquisas.

Aposta nos votos que teve

Tião Bocalon acredita que com a sua candidatura na rua aparecerá bem nas pesquisas.

Melhor desistir

O ex-prefeito Marcinho Miranda (PSDB) não deixou saudade com a sua administração. Se o prefeito Bira Vasconcelos não conseguir lhe superar é porque não nasceu para administrar.

Bom cabo-eleitoral

O prefeito Bira Vasconcelos tem sido até aqui bom cabo-eleitoral da oposição, em Xapuri.

Pouca movimentação

Entre as quatro pré-candidaturas ao governo pela FPA, a que menos está se movimentando é a da doce vice-governadora Nazaré Araújo. Pelo menos a divulgação de seus atos não está sendo feita. O Movimento das Mulheres do PT, que lhe apóia, parece que está só no apoio moral.

Nome com potencial

A vice-governadora Nazaré Araújo tem todo potencial para ser divulgada: é uma mulher qualificada, um nome limpo; e, simplesmente, não se limitou em despachar no seu gabinete.

Rejeição certa

A rejeição na Câmara Federal aos pedidos do STF para abrir processo contra o presidente Temer é tida como certa no meio político de Brasília. Temer continua com a maioria folgada para negar a autorização.

Colocar quem?

Tirar o Temer para colocar quem? Só porque o PT quer? Com um Congresso com a sua imagem em baixa falta-lhe legitimidade para qualquer coisa. A eleição de 2018 está na porta. É esperar.

Só na eleição

A ex-senadora Marina Silva (REDE) passa os anos que antecedem a eleição presidencial que nem curió em mudança de penas, não dá um pio. É ir se aproximando da eleição que a Marina aparece com as mesmas velhas plataformas do que chama de “novo”. De novo não tem nada.

Esbarra no teto

Marina Silva tem mostrado nas últimas disputas presidenciais que tem um teto que não consegue ultrapassar: não é bem vista pela classe empresarial, que pesa numa eleição.

PDT bateu o pé

O presidente do PDT, Luiz Tchê, sonha com a filiação do secretário de Segurança, Emylson Farias, e emplacá-lo como vice do nome a ser definido como candidato a governador pela FPA.

Outro sonho

O outro sonho do presidente Luiz Tchê é formar uma chapa junto com os partidos nanicos para disputar vagas na Câmara Federal. Caso venha a conseguir, o mesmo será candidato a Federal.

Faz um bom mandato

O deputado Heitor Junior (PDT) vem cumprindo um bom mandato seja no trabalho das comissões ou na tribuna da ALEAC. Mesmo sendo da base do governo não é subserviente, sempre que necessário faz críticas e cobranças aos secretários e ao governo como um todo.

Dobradinha em família

O grupo do deputado Jamil Asfury (PEN) reuniu-se e decidiu que ele será candidato a deputado federal e a sua mulher Sandra Asfury, bem votada para vereadora, disputará vaga na ALEAC.

Bateram na trave

Jamil Asfury e a mulher Sandra Asfury ficaram nas primeiras suplências para deputado estadual e para vereadora de Rio Branco. Se fosse pela regra dos mais votados estariam eleitos.

Limpando a barra

A barra suja no Congresso ficará um pouco limpa se conseguirem aprovar a Reforma Política com o chamado “Distritão”, pelo qual se elegerão os candidatos mais votados. Prefiro ver para crer. Com isso acabaria a patifaria de candidato com mixaria de votos ser puxado pela legenda.

Cesse a hipocrisia

A reforma trabalhista não está tirando 13º, férias, FGTS, enfim, nenhum direito essencial dos trabalhadores, pretende apenas modernizar e abrir espaço para tornar direta a relação entre patrão e empregado numa negociação. A CLT é um mostrengo que precisa ser adequada.

Em gênero, número e grau

Concordo com os que apontam que, a eleição para o governo terá o empenho máximo do governador Tião Viana, se trata da sua sucessão. Se o seu candidato perder as centenas de cargos de confiança da máquina estatal ficarão de cara para o ar. A PMRB é pequena para abrigá-los. E quebraria o ciclo dos últimos governadores do PT elegerem seus sucessores.

Continua irredutível

A dupla ex-prefeita Toinha Vieira (PSDB) e Zé Vieira (PSDB) continua irredutível em vir a apoiar o candidato a governador do PT. Mas não sairão do PSDB e continuarão apoiando o deputado federal Major Rocha (PSDB) seja para a reeleição ou para senador. Uma situação esquisita!

Caminho é o PP

Está decidido e falta apenas o ato oficial de filiação. O deputado Nelson Sales (PV) se filiará mesmo no PP e será candidato a deputado federal. Em Sena Madureira estará entre os mais votados a Federal, por ser seu reduto. Seu desafio e inteirar a votação em outros municípios.

Caminho livre

Depois que conseguiu tornar a prefeitura de Epitaciolândia adimplente com vários ministérios, o prefeito Tião Flores poderá deslanchar a sua administração, que está sendo bem vista. Não deixa nenhuma denúncia contra a sua gestão sem investigar e de tomar providências para correção. Flores, quando foi prefeito a primeira vez, deixou o mandato muito bem avaliado.

Disparado bem melhor

A última legislatura da Câmara Municipal de Rio Branco foi um desastre, funcionou como uma espécie de puxadinho da prefeitura de Rio Branco. Nestes poucos meses já dá para notar uma transformação política na Casa, com debates duros e interessantes entre a base do prefeito e os deputados da oposição. Pode ser dito que hoje a Câmara tem uma oposição que, embora continue minoritária é atuante na cobrança da PMRB, colocou uma CPI em funcionamento, enfim, a Câmara voltou a ser um local de debates políticos. Quem ganha com isso é a democracia. Um parlamento que não que não trava debates duros, com cobranças a quem está no poder, acaba virando um comércio de Secos& Molhados. E um antro de puxa-saco.