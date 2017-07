Presidente da Nova Central Sindical do Acre vai compor diretoria de segurança nacional

Da redação ac24horas 03/07/2017 06:33:12

O presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores do Acre/Rondônia, policial federal Franklin Albuquerque, foi escolhido como membro da diretoria para assuntos de segurança da entidade em nível nacional.

O 4º Congresso Nacional, ocorrido no Centro de Treinamento Educacional – CTE, da Confederação Nacional Trabalhadores na Indústria – CNTI, em Luziânia (GO), que serviu para escolher também a presidência nacional da Nova Central, reuniu mais de mil delegados representantes das confederações, federações e sindicatos da base da NCST de todas as partes do Brasil.

O Congresso reuniu trabalhadores da indústria, dos transportes terrestres, do turismo e hospitalidade, da construção, da educação e cultura e dos serviços públicos.

“Nessa diretoria tenho como atribuição de dialogar com diversas instituições, principalmente no que se refere à proposta de discutir a segurança pública brasileira, sua modernização, pra que as nossas polícias possam combater com eficiência a criminalidade”, destacou Franklin Albuquerque, que fica no cargo até 2021.

O congresso teve como tema “Desenvolvimento com Justiça Social; sem Nenhum Direito a Menos”. Foram discutidos a atual conjuntura social, política e econômica; a Previdência Social e a dívida pública; e a influência do Supremo Tribunal Federal na conjuntura nacional.