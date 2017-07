Pai de diretor de presídio do Quinari é executado dentro de casa, em Rio Branco

Da redação ac24horas 03/07/2017 07:20:00

Artemildo Valente da Costa, de 52 anos, morador do Conjunto Novo Eldorado, em Rio Branco, e pai do diretor do presídio do Quinari, teve a residência invadida no início da noite deste domingo (02), na Rua Piracicaba e foi assassinado por criminosos que saíram levando apenas um celular.

A polícia trabalha com duas hipóteses, execução já que a vítima foi morta com vários tiros inclusive na cabeça ou latrocínio devido terem levado o aparelho.

De acordo com a família, quatro homens chegaram em duas motos e em posse de armas, invadiram a residência pedindo aos moradores a chave do veículo que estava do lado de fora da casa.

Artemio saía do banheiro quando foi surpreendido e assassinado com pelo menos cinco disparos, um deles na cabeça, sem ter ao menos reagido, ressaltou a família.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou a ser acionada, mas os paramédicos só puderam atestar o óbito.

Uma motocicleta suspeita de ter participado da ação foi localizada ainda nas dependências do bairro São Francisco pela Polícia Militar, porém, todavia, ninguém chegou a ser preso.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp)