Operação termina com grupo preso e droga apreendida

Da redação ac24horas 03/07/2017 14:53:57

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul prendeu cinco pessoas e apreendeu armas, drogas e dinheiro, durante uma operação realizada no último final de semana no bairro da Cohab. Ao todo, a PM encontrou 71 trouxinha de pasta base de cocaína, R$989 em dinheiro e uma arma de fogo, tipo revólver calibre 38, que estava carregado.

Todo material estava de posse de cinco indivíduos, presos durante operação da polícia militar na tarde da ultima sexta-feira, em um comércio situado no bairro. As informações foram repassadas pelo Major Moura, comandante do 6ºBPM.

Segundo ele, os indivíduos presos são suspeitos de cometerem crimes na região. Os acusados foram levados para delegacia e indiciados por uma série de crimes. Os suspeitos, contudo, não foram apresentado, apenas os materiais apreendidos.