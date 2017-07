Mulher é assassinada em bebedeira e homem é alvo de tentativa de homicídio no Mocinha Magalhães

Da redação ac24horas 03/07/2017 07:33:56

Na noite deste domingo (02), uma mulher foi assassinada pelo próprio companheiro na Praia do Amapá e um homem foi alvo de tiros no bairro Mocinha Magalhães. Uma outra tentativa de homicídio foi registrada pela polícia no bairro Tancredo Neves, mas, este, a redação não conseguiu informações até a publicação desta matéria.

No primeiro caso, segundo o que foi apurado pela Polícia Militar, a vítima Admar Maria Souza, de 44 anos e o companheiro estavam separados há algum tempo, mas na última semana resolveram voltar a morar juntos e na noite de ontem, tiveram uma discussão durante uma bebedeira na casa de amigos e ao chegarem em casa foram as vias de fato. Raimundo Carnaúba, de 55 anos, matou a mulher e em seguida se escondeu no banheiro da casa do vizinho.

A Polícia foi acionada e conseguiu prendê-lo após buscas. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher (Deam).

Outro caso de crime contra a vida foi registrada na Rua do Coco, região do bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

A vítima, Herlando Maciel Cabral, de 32 anos caminhava na Rua quando foi surpreendido por dois homens que estavam em uma moto e efetuaram vários disparos.

Dois tiros atingiram a vítima que foi socorrida por populares. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o conduziu até o Pronto Socorro da capital em estado grave. Neste caso, até a manhã desta segunda-feira (03), ninguém havia sido preso.