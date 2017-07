Mudanças no trânsito começam a valer nesta terça, 4, perto da Igreja Santa Inês, no Bosque

Da redação ac24horas 03/07/2017 22:06:21

O fluxo de trânsito entre as ruas Milton Matos, Dom Bosco e Travessa Alvorada será alterado nesta terça-feira, 4, pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS). Agora, o tráfego terá sentido único tanto na Rua Dom Bosco quanto na Milton Matos. Uma rotatória construída no encontro das três vias pela Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB), por solicitação da RBTRANS, possibilitará fluidez do trânsito com segurança para todos.

Durante o mês de junho uma equipe de técnicos da RBTRANS debateu com moradores e membros da comunidade da Paróquia Santa Inês para explicar as mudanças a serem implementadas. A intervenção foi definida após um estudo técnico que prevê melhoria no trânsito daquela região, que compreende o cruzamento das ruas Milton Matos, Alvorada e Dom Bosco.

O pavimento também foi recuperado pela EMURB e o canteiro central deu lugar a uma rotatória. A RBTRANS implantou a sinalização vertical e posteriormente a horizontal no referido trecho. A ação faz parte do Programa de Readequação da Malha Viária de Rio Branco (REVI), executado em parceria pelo Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (DETRAN) e a Prefeitura de Rio Branco, através da RBTRANS.