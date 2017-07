Movimento Brasil Livre estende faixas na sede do PMDB do Acre a favor do juiz Sergio Moro e pelo fim do fundo partidário

Luciano Tavares, da redação ac24horas 03/07/2017 06:40:52

Integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) estenderam faixas, neste domingo, na sede do PMDB, na avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, em apoio ao juiz Sérgio Moro e contra o fundo partidário. O grupo, composto de 20 pessoas, também protestou pelo fim da obrigatoriedade do imposto sindical.

“Nosso país atravessa uma grande crise financeira. Chega a ser até vergonhoso nossa população pagar fundos partidários de partidos que roubaram e ainda roubam nosso dinheiro, e o trabalhador ser obrigado a pagar os luxos de presidentes de sindicatos pelegos e aliançados com políticos e partidos. O mais vergonhoso é ver esses políticos financiados com o nosso dinheiro aplicando golpes na operação Lava-Jato. Esse ato simboliza a indignação e uma voz que ecoa na alma de cada cidadão brasileiro”, informou Athos Santos, líder do MBL no Acre.

A faixas foram colocadas nas grades da sede do PMDB, partido do presidente Michel Temer, que tem o apoio incondicional dos parlamentares peemedebistas acreanos.