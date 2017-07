Mais de 45% dos eleitores de Cruzeiro do Sul ainda não realizaram cadastramento

Archibaldo Antunes 03/07/2017 12:37:25

Os constantes alertas, feitos através da imprensa, pelos representantes do Cartório Eleitoral de Cruzeiro do Sul sobre a obrigatoriedade do cadastro biométrico ainda não surtiram efeito sobre 46% da população do município. O processo vai até o dia 5 de setembro deste ano. E a biometria é obrigatória. A sua não realização acarreta o cancelamento do título eleitoral, a impossibilidade de votar nas próximas eleições e impede o acesso à certidão de quitação eleitoral – documento imprescindível à participação em concursos públicos. Além disso, o eleitor terá o CPF bloqueado.

Segundo a chefe do Cartório Eleitoral, Beatriz Pacífico, o atendimento ao público conta com ambiente climatizado e está sendo feito por 18 servidores do órgão. Ela alerta para a importância de se antecipar às filas formadas pelos retardatários nos últimos dias do cadastramento.

Para passar pela biometria, o eleitor precisa portar um documento oficial com foto e comprovante de residência.