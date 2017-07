Impacto Atos de Amor no Sertão

Estou aqui, mas meu coração está no sertão. Mais precisamente em Florânia (RN), no sertão do Seridó, onde começou ontem o Impacto Atos de Amor, projeto que de tão lindo, sei nem como começar a falar dele. Mas preciso dizer que, para além do DNA missionário, o Impacto Atos de Amor nasceu no coração de dois acreanos de boa cepa: Osman e Socorro Sales. E dele fluiu para muitas almas e, principalmente, para uma bela equipe de Jocum – Acre que somam 32 pessoas trabalhando nas ruas de Florânia, pregando o amor de Cristo.

Eu sei que tem gente que não gosta do tema. Respeito a todos, mas é que esse é o tipo de assunto que me move, se move dentro de mim até quando estou inamovível. Amo missões. Amo o trabalho missionário. E amo saber que nossos missionários estão cumprindo o seu ide aqui mesmo no Brasil, onde as pessoas precisam conhecer cada dia mais o amor de Deus, porque a vida não tá fácil pra ninguém.

E, na real, o que tocou meu coração nesse caso de Florânia foi uma mensagem do pastor Gerson Ribeiro, um dos pioneiros em missões no Brasil e no norte, ao pastor Daniel Batistela, sobre os missionários acreanos em Florânia, uma boa parte deles, alunos de ETED na base Jocum do Acre: “Daniel, foi emocionante ver o número de acreanos que estão aqui! Pagaram a passagem mais cara do Brasil! Isto é uma amostra dos 300 que sairão do Acre para o mundo!”

Sabe leitor, você pode até não gostar desse papo de missões, mas deixa eu te dizer: conheço praticamente todos esses 32 acreanos que estão doando seu tempo – muitos deles suas férias – em Florânia. E posso te assegurar que muitos fizeram um grande esforço financeiro para participar voluntariamente desse projeto. Sair do Acre é caro. Sair do Acre para Natal e de lá para o sertão, é ainda mais caro. Então, há que se ter muito amor no coração, disposição para doar tempo, vida e dinheiro, para uma obra como essa. Porque eles podiam estar na praia, mas estão nas ruas de uma cidade que nunca viram, por amor aos seus semelhantes. O sol na moleira pode ser grande, mas o amor que os move é ainda maior.

E não estão trabalhando em busca de visibilidade do ponto de vista da vaidade pessoal, das coisas materiais, e sim para o reino, para as coisas que não se vê, invisíveis aos olhos humanos, visíveis aos olhos Pai. E isso conta muito para que os que creem, os que não desistem de lutar e acreditar nesse Brasilzão de meu Deus tão esquecido e abandonado.

Por fim, quero aqui dizer pra turma que está em Florânia, que meu coração está com vocês. Minhas orações estão com vocês. Ah, vocês me enchem de orgulho, visse???

Professor Mamed Said Maia Filho, do curso de Direito da UnB, todo feliz com a formatura da filha Amanda Said, no curso de Psicologia da UnB

SALA PREMIUM

As duas salas Premium de cinema do Via Verde Shopping serão inauguradas nesta quinta-feira com o filme Homem Aranha. Os convites estão super disputados e ainda bem que eu tenho o meu.

EXPECTATIVA

Não vou negar que tenho muitas expectativas por essas salas que terão bombonière própria, cadeiras mais confortáveis, tela e som de última geração. Porque cinema é um deleite para almas cansadas como a minha. Um dos lugares onde mais me distraio. Prometo fazer uma resenha honesta pra vocês sobre o espaço.



Karen Araújo com a filhas Giovana e Beatriz, cada dia mais lindas e mais parecidas. A beleza é genética, definitivamente!

GRECTCHEN

Nem mesmo a prisão do Geddel Vieira tirou o brilho do lacre que foi o lançamento do novo clipe da Katy Perry Swish Swish com participação de Gretchen, a rainha da internet e dos GIF’s do Brasil e agora, do mundo.

SURRA DE LIKES

E aí eu nem me pergunto sobre a surra de likes e views desse clipe, porque ela já está garantida. Me pergunto mais sobre quantos milhões de GIF’s e memes ele vai gerar aqui e mundo afora. E nem vou citar a participação da Gretchen no novo vídeo da Netflix sobre Glow. E é fato que a internet não está sabendo lidar com tudo isso. Ê coisa boa!

POSSE

Não pude comparecer à posse do novo desembargador do Tribunal de Justiça do Acre Élcio Sabo Mendes Júnior, mas quero daqui lhe desejar muitas boas energias nessa nova etapa de sua carreira no judiciário acreano. Uma promoção mais do que merecida.

HOMENAGEM

Mesmo sem ter ido à posse, vi – via redes sociais – o sucesso do evento. Me tocou profundamente a homenagem que o desembargador Élcio Sabo Mendes Júnior fez à sua esposa, amiga mais que querida Norma Matias Mendes, durante seu discurso. O amor dos dois é realmente especial. Daqueles que nos faz acreditar que amor maduro não só é possível, como é real. Norma está cada dia mais bela. Reflexo do amor que a rodeia. E isso é tão bom!!!!

Difícil fazer uma legenda para essa foto. Portanto, não se assuste com o textão. Ele não é capaz de explicar a alegria desses dois sorrisos, do Vinícius D’anzicourt Batista e seu filho, Daniel, o Super Dani, como é conhecido. Seus pais correram muito chão para garantir a ele um tratamento digno em Barretos. E mesmo com o melhor tratamento, ele foi desenganado. Mas a fé do Vinícius, da Deugiane do Carlinhos Batista, seu avô, foi maior. Na semana passada, para honra e glória de Deus e não dos homens, os médicos atestaram o milagre na vida do Daniel. Ele está curado e vai seguir fazendo apenas acompanhamento periódico. Pode parecer pouco para alguns, mas para quem vivenciou essa história de perto, inclusive pelas redes sociais, é uma grande vitória. Seja bem-vindo de volta, super Dani. O Acre te recebe de braços abertos e cheio de alegria!