Flaviano Melo participa da entrega títulos agrários e da homenagem a Raimundo Melo

Da redação ac24horas 03/07/2017 21:59:39

O deputado federal Flaviano Melo (PMDB) teve uma agenda intensa por quatro dias no Acre antes de voltar para a Câmara em Brasília. Ele participou de novas entregas de títulos de propriedades agrárias pelo Incra, no ramal Antônio Costa, em Capixaba. Prestigiaram o evento o chefe da delegacia do SEAD, Hailton Araujo; o prefeito José Augusto e o vice-prefeito, o peemedebista Joãozinho, juntamente com o secretário municipal de Educação, Ruberlei.

O superintendente regional do Incra, Eduardo Ribeiro, elogiou o esforço da sua equipe para possibilitar a entrega de títulos. “Estes títulos são fruto de muita luta, muito suor e empenho da nossa equipe”. Por outro lado, Flaviano Melo enfatizou que durante a sua gestão no Governo do Acre foi criada a FUNTAC para incentivar a pesquisa de novas tecnologias para ajudar os moradores da zona rural. Ao se dirigir a um grupo de agricultoras, Flaviano voltou a lembrar que o título da terra, “é para quem tem os filhos da terra. As mulheres que são a cabeça de todas as famílias.

Flaviano ficou sensibilizado com a presença de dona Maria Iolanda, uma agricultora que, em 87, havia ganho um título, em Rio Branco, no Tancredo Neves das suas mãos quando era governador. Mas ao ver que não conseguiria erguer a sua residência no local, dona Iolanda, foi ao Palácio Rio Branco devolver o a posse do terreno. Depois, mudou-se para a zona rural e, passados os anos, agora foi contemplada com um novo título, desta vez agrário. Ao receber novamente um documento de propriedade definitiva das mãos do próprio Flaviano, dona Iolanda se disse “extremamente feliz”.

Mais títulos no Bujari

O parlamentar acreano também esteve no Bujari para novas entregas de títulos agrários aos agricultores, que aconteceu num projeto de Assentamento. Aproveitou para participar da inauguração das pequenas bibliotecas que fazem parte do programa do Governo Federal, Arca das Letras, na Escola José Cesário de Farias.

Homenagem ao pai

Mas a agenda que mais emocionou Flaviano foi a homenagem recebida pelo seu pai, o ex-vereador, deputado e prefeito Raimundo Melo, em Rio Branco. O parlamentar do PMDB participou da apresentação da nova Diretoria da Executiva do PTB, no Acre, que homenageou os petebistas históricos do Estado, entre eles, Raimundo Melo. O presidente nacional do PTB, Roberto Jeferson, que esteva presente ouviu de Flaviano Melo um histórico sobre a fundação do PTB acreano. Lembrando dos tempos do Congresso Nacional, Roberto Jeferson, disse ser uma honra estar novamente com Flaviano Melo a quem chamou de um antigo amigo.