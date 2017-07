Estátua da Havan é erguida e começa a fazer sucesso nas redes sociais

Da redação ac24horas 03/07/2017 16:18:05

Preparem-se para uma avalanche de fotos da réplica da Estátua da Liberdade da Havan/Rio Branco no Facebook. Mal começou a ser erguida na tarde desta segunda-feira, 03, e várias imagens do símbolo da rede de lojas começou a circular na rede. Bom para o marketing da empresa, que nem precisa de muito esforço para anunciar que a Havan está às vésperas de uma inauguração.

A estátua tem 34 metros de altura. Saiu de Brusque (SC), sede da Havan, e chegou a Rio Branco na quinta-feira passada, 29, depois de percorrer 4.400 quilômetros em 14 dias. Como nas outras 99 lojas pelo Brasil afora, a estátua fica na frente da loja, como uma cartão postal.

Na capital do Acre, a Havan é construída na Via Verde, em frente ao Makro, numa área de 15 mil metros quadrados com 500 vagas de estacionamento gratuitas, esteira rolante e área de alimentação. O investimento é de R$ 40 milhões.

Entre os mais de 100 mil produtos oferecidos pela rede estão cama, mesa, brinquedos, utilidades domésticas, eletroeletrônicos, ferramentas e decoração.

A inauguração está prevista para acontecer no dia 05 de agosto. O dono da rede de lojas, Luciano Hang, promete trazer como atração o empresário e apresentador de TV, Carlos Massa, o Ratinho.