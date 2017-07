Elizabeth Savalla se apresenta em Rio Branco dias 15 e 16

Elizabeth Savalla, atriz de tantas cenas inesquecíveis, se apresenta nos dias 15 e 16 de julho –sendo às 20h, no primeiro dia, e 19h30, no segundo -no Teatro da FAAO com a peça “A.M.A.D.A.S – Associação de Mulheres que Acordam Despencadas”.

A peça coloca em discussão questões sobre a condição da mulher moderna. O texto enfoca a sofrida caminhada de uma mulher que chega à meia-idade pressionada pelas demandas de uma sociedade cada vez mais fútil e superficial. A protagonista expõe as inseguranças e angústias geradas pela impossibilidade de conservar o visual e o comportamento típicos da juventude a essa altura da vida.