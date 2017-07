DNIT do Acre lança frente de obras para recuperar BR-364 de Rio Branco a Sena Madureira

Jairo Barbosa 03/07/2017 15:10:51

Os 144 km entre a capital Rio Branco e a cidade de Sena Madureira, irão receber uma frente de serviços que vai atuar na recuperação dos textos críticos da rodovia, que hoje oferece péssimas condições de tráfego no trecho.

Em um ato realizado na cidade do Bujari, o Departamento Nacional de Infra Estrutura e Transporte, lançou a frente de serviços que vai custar R$ 14 milhões de reais.

O serviço será executado pela empresa Lima e Pinheiro, com sede na cidade de Mancio Lima.

No evento, o DNIT anunciou ainda que o serviço terá o reforço do 7° BEC, ratificado pelo comandante Luiz Henrique.

Os senadores Gladson Camélias(PP) e Sérgio Petecão (PSD), participaram do ato que ainda teve a presença di deputado federal Alan Rick (PRB), deputados estaduais, Prefeitos e vereadores.