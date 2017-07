Depois de Marcus, Zen também oferece café a seus colegas pré-candidatos da Frente Popular

Luciano Tavares, da redação ac24horas 03/07/2017 11:13:02

Agora foi a vez de Daniel Zen bancar um café da manhã para Marcus, Nazaré e Emylson, pré-candidatos da FPA, como ele, ao governo do Acre.O quarteto se reuniu na manhã desta segunda-feira, 03.

Após pose para a foto, Zen escreveu: “Unidade em torno do projeto, debate saudável, momento de maturar as ideias e refletir sobre os anseios e expectativas dos acreanos para o futuro. São mais alguns passos dados para a construção de um novo plano de governo, moderno, participativo, inovador e amplamente discutido com toda a sociedade”.

Zen está bem viabilizado dentro do PT, Marcus é o favorito para ser candidato majoritário pela FPA e Nazaré e Emylson, este do PDT, correm por fora.

Aguardemos o próximo café, numa manhã de uma segunda-feira.