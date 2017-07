Arraial Cultural abre festejos nesta segunda na Gameleira

Agência de Notícias do Acre 03/07/2017 09:13:34

O Arraial Cultural inicia sua programação nesta segunda-feira, 3, a partir das 18h30, no Calçadão da Gameleira. O evento se estende até o dia 9, domingo.

Com o tema “Tem pescaria, forró e balão, tem quadrilha a noite inteira, tem festança de São João”, a nonagésima edição apresenta o tradicional concurso de quadrilhas, folguedos, shows com artistas locais, brincadeiras tradicionais e comidas típicas.

Na abertura terá o show da Banda Forró Pesado, o cortejo caipira com o desfile dos grupos juninos que participarão do concurso de quadrilhas e o concurso da escolha do Rei e Rainha.

Como um dos eventos de maior expressividade do calendário artístico-cultural do estado, o Arraial Cultural vem promovendo a cada edição, a cultura popular trazendo com isso uma importante contribuição para o segmento junino.

“De alguma maneira ele reforça todo esse movimento de cultura popular principalmente protagonizado pelos quadrilheiros e as agremiações, não só de Rio Branco como dos municípios. É um trabalho importante que esses grupos vêm desenvolvendo em suas comunidades, ou seja, ele fortalece essas ambiências culturais que são muito relevantes num momento como esse de enfrentamento da violência onde à cultura faz emergir um olhar para a paz”, disse Karla Martins, presidente da FEM.

A decoração remete as tradicionais festas juninas com bandeirinhas coloridas, bonecos e outros ornamentos. O espaço é dividido em Arena dos Folguedos, local onde é realizado o concurso de quadrilhas, o Palco Saudades do Seringal para apresentações de grupos populares e o Terreiro dos Quitutes com as barracas de comidas, além Barraca das Tradições, pescaria e bingos.

O Arraial Cultural é uma realização do governo do Estado por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) com o apoio da Prefeitura de Rio Branco por intermédio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil e Liga das Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac).