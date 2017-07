Alíquota do ICMS deixa a conta de energia ainda mais cara em julho no Estado do Acre

Da redação ac24horas 03/07/2017 10:08:30

A conta de energia vai ficar mais cara em julho com a cobrança da bandeira amarela (R$ 2 a cada 100 quilowatts-hora) sobre as tarifas. Mais que isso, o ICMS cobrado pelo governo do Acre (de até 25% sobre o consumo), vai aumentar ainda mais o custo aos acreanos. Quem consome de 0 a 50 kWh fica isento do pagamento da alíquota.

Neste ano, as contas de luz já tiveram bandeira vermelha, nos meses de abril e maio, e em junho a bandeira ficou verde. A Aneel já disse que deverá revisar no ano que vem a metodologia que define o acionamento das bandeiras tarifárias, para evitar mudanças bruscas de um mês para o outro.

Segundo a Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o uso consciente da energia elétrica. Esse tipo de sistema de bandeiras foi criado em 2015, após seca em muitos reservatórios do país.