Mega-Sena acumulou de novo e prêmio vai a R$ 23 milhões; confira as dezenas sorteadas

Da redação ac24horas 02/07/2017 06:55:24

O sorteio da Mega-Sena deste sábado (1º), realizado em Cachoeira (BA), com prêmio estimado em R$ 8 milhões para quem acertasse as seis dezenas do concurso, acumulou. Confira os números do sorteio 1.944:

08 – 09 – 39 – 47 – 57 – 59

O prêmio principal acumulou novamente. A quina saiu para 41 apostas, que vão receber R$ 46.673,04. Já a quadra, será dividida por 2879 apostadores, que vão receber R$ 949,53.

No concurso anterior da Mega Sena, sorteado pela Caixa na última quarta-feira (28) também em Cachoeira (BA), ninguém tinha acertado as seis dezenas. O valor estava estimado até então em R$ 6 milhões. Agora, passa a ser de R$ 23 milhões.

O próximo sorteio deve ser realizado no dia 4 de julho.

A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.