“Valorizar o vereador é valorizar nossa população”, diz presidente da Assembleia Legislativa Ney Amorim

Da redação ac24horas 01/07/2017 10:57:05

Durante seminário para discutir o papel do Legislativo e do Legislador, realIzado pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em parceria com a Associação da Câmaras de Vereadores do Acre (Aceacre), o presidente da Aleac, deputado Ney Amorim enalteceu o papel dos vereadores.

Para ele, “valorizar o vereador é valorizar a população, pois ele é quem, com mais legitimidade, representa os interesses dos moradores de seu município”.

Ney Amorim, que iniciou sua carreira política como candidato a vereador, depois de acompanhar de perto o mandato de seu pai, Josué Amorim, na Câmara de Rio Branco, tem sido um dos grandes apoiadores dos vereadores de todos os municípios acreanos.

“Esse Seminário é uma oportunidade para que possamos capacitar e formar nossos vereadores. Uma forma de valorização para esses homens e mulheres que dedicam suas vidas para trabalhar pela melhoria de vida da nossa população”, afirmou.

A ideia de realizar o Seminário “O Poder Legislativo e os Desafios da Gestão Pública”, que reuniu mais de 150 vereadores dos 22 municípios acreanos surgiu após Ney Amorim se reunir com parlamentares da Capital e do interior, discutindo os desafios e as funções que devem ser exercidas pelo vereador.

“Nós precisamos ter um olhar mais sensível para nossos vereadores. São eles quem escutam nossa população e buscam melhorias para nossos municípios. Meu pai foi vereador e sei bem as dificuldades que um parlamentar enfrenta. Por isso, tenho dedicado meu mandato para caminhar ao lado desses bravos lutadores, pois sei que ajudando a eles, estamos ajudando nosso povo”, destacou.

Ao final do encontro, que foi realizado no espaço de eventos do Hotel Pinheiro, vereadores dos 22 municípios homenagearam Ney Amorim, agradecendo o apoio que ele vem dando às Câmaras Municipais.

O presidente da Aceacre, vereador Manuel Marcos, agradeceu o apoio de Ney Amorim, afirmando que o Seminário foi fundamental para que os vereadores possam exercer com eficiência o papel de legislar e fiscalizar.

A vice-governadora, Nazaré Araújo, que participou da abertura do encontro, elogiou a iniciativa de Ney Amorim, afirmando que o mesmo “tem sido um parceiro do Acre, colaborando com os bons projetos de desenvolvimento que influenciam diretamente na melhoria da qualidade de vida da população acreana”.

Também participaram da abertura do Seminário o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheiro Valmir Ribeiro, o senador Sérgio Petecao, o deputado federal Leo de Brito, os secretários de Segurança, Emylson Farias e de Indústria e Comércio, Sibá Machado, a promotora Rita de Cássia, além de deputados estaduais e assessores.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Roberto Barros, o juiz Luiz Camolez, presidente da Associação dos Magistrados, o conselheiro António Malheiro e o consultor do Senado Federal, Luis Fernando Pires Machado, foram alguns dos palestrantes do Seminário.