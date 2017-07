Uma face dos tucanos marcistas

Luis Carlos Moreira Jorge 01/07/2017 08:32:22

Complicaria muito o retorno do deputado federal Major Rocha (PSDB) ao comando do diretório regional do PSDB, com a decisão do STF de retomada do senador Aécio Neves (PSDB) à plenitude do seu mandato e com a negativa ao seu pedido de prisão. Era a impressão. É que o ex-deputado federal Márcio Bittar (PSDB) é muito ligado ao grupo do senador mineiro. Com o fortalecimento de Aécio morreria qualquer possibilidade do Rocha voltar á presidência do partido, no Acre. E o deixará numa situação muito difícil depois que defendeu o afastamento definitivo de Aécio Neves da executiva nacional do PSDB. Com este quadro trabalhava Bittar. A informação que a coluna tinha é que seria nomeado um novo presidente afinado com o grupo Bittar e que lhe indicaria como único candidato a senador pela sigla, para as eleições de 2018. Este era o quadro do jogo no tabuleiro tucano, no Acre, segundo e versão do grupo Bittar.

A outra face dos tucanos

Mas a política é como as nuvens: muda repentinamente. Com temor de ver seu nome envolvido numa briga paroquial, no Acre, que renderia matéria nacional pela sua condição de acusado na Lava-Jato, o senador Aécio Neves (PSDB) tratou de tirar o corpo fora da contenda. Ligou para o Major Rocha para dizer que, usaram indevidamente a sua senha para lhe tirar da presidência, que deve ter sido coisa de algum amigo do Márcio no PSDB, que não tem nada com a história, que defende a sua permanência na presidência e para tanto conversará este respeito com o presidente em exercício Tasso Jereissati, para baixar determinação o mais rápido possível com sua volta para a presidência do diretório regional do PSDB. A informação me foi passada ontem pelo Major Rocha.

O cipó voltando ao lombo de quem deu

O deputado federal Major Rocha (PSSDB) me disse ainda que, espera retornar neste início de semana à presidência do PSDB e que será ele o candidato a senador. E que dará ao Márcio Bittar o mesmo tratamento e ajuda que este lhe deu na campanha: “zero”. “Se quiser pode ser candidato a deputado federal, mas não contará com um milímetro da minha ajuda, está fora de cogitação dividir o espaço do PSDB com seu grupo”, descascou Rocha.

Versões na mesa

As versões da briga tucana estão na mesa: a roleta está girando, façam seus jogos, apostem numa vitória do Rocha ou do Bittar. Aguardemos, pois, o que vira de Brasília na semana que vai entrar. Quem perder não terá mais condições de continuar no PSDB.

Resposta curta

Perguntei ao ex-deputado Márcio Bittar (PSDB) se for concretizada a hipótese dele ser a única candidatura ao Senado, como ficaria a candidatura a senador do ex-prefeito Tião Bocalon (DEM). Foi curto ao dizer que, o DEM não entraria numa aventura e o apoiaria.

Dados defasados

Como a minha coluna no jornal OPINIÃO foi feita no começo da tarde de ontem, esqueçam o que foi colocado, porque são dados defasados, e já não refletem a realidade da disputa entre Márcio Bittar e Major Rocha pela presidência do PSDB.

Fazendo a correção

O vereador Roberto Duarte (PMDB) ligou para dizer que não acusou o prefeito Marcus Alexandre de ir à festa do PT em Cruzeiro do Sul bancado pela prefeitura e que a denúncia foi apenas extensiva aos seus assessores. Fica registrada a versão do vereador peemedebista. Neste espaço a informação sempre tem duas mãos e jamais deixa de acatar o contraditório.

Previsões de Jefferson

Nas suas entrevistas na passagem por Rio Branco, o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) previu que, o presidente Michel Temer terminará o seu mandato com uma economia mais sólida e uma inflação bem mais baixa da que herdou da ex-presidente Dilma.

Estado policialesco

Não votei no Aécio. Por isso fico isento para dizer que a decisão do ministro Marco Aurélio negando a prisão do senador tucano e garantindo o retorno à plenitude do mandato foi um golpe duro contra a vigência do estado policialesco, que prende primeiro para depois formalizar a culpa. Prisão preventiva não pode ser uma regra geral, mas sim uma exceção.

Não cumpridas

E para se tirar o mandato de um senador se tem regras constitucionais a serem cumpridas.

É o que está se vendo

Em muitos casos o que está se vendo são decretações de prisões sem culpa formada, para que, com a perda de liberdade o alvo acabe por confessar o crime do qual é acusado. E modificando a máxima do Direito Penal de que, quem acusa é que tem de apresentar provas do ilícito.

.Vamos reconhecer

Um fato, nós temos de reconhecer: o Márcio Bittar tentou comer este mingau quente do PSDB pela beirada, usando as amizades que tem na cúpula tucana para detonar o adversário Major Rocha, que pela lógica teria que ser o mais forte por ter um mandato federal. Esqueceu Bittar de uma coisa: escolheu para adversário um político tinhoso e que não corta caminho.

Um desafio da experiência

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) fez um desafio aos políticos que falam da baixa popularidade do presidente Temer: “façam uma pesquisa para saber a popularidade da Câmara Federal e Senado e vamos ter uma aprovação de deputados e senadores menor que a do Temer”. Não deixar de ser uma afirmação verdadeira, a classe política toda está em baixa.

Justiça boa é para todos

Acerca dos pedidos de diretas, já!: “querem eleição direta só para a presidência? A coisa para ser séria teria que ter eleição para governadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Mas querem só para o Temer? Muito engraçado!”, alfineta Roberto Jefferson.

Complicador para o Gonzaguinha

Se o deputado federal Major Rocha (PSDB) não for candidato a senador ficará complicado para o deputado Luiz Gonzaga (PSDB), que vinha contando com isso para ser candidato a uma vaga na Câmara Federal, ocupando justamente o espaço vago que ficaria do mandato do Rocha.

Até na oposição

Este novo modelo criado pelo governador Tião Viana de quatro pré-candidaturas ao governo é uma estratégia que está dando certo, porque oxigenou a FPA e reacendeu o debate político entre as suas correntes. E ninguém aposte que isso redunde em algum racha interno.

PSB no poder

Na hipótese do prefeito Marcus Alexandre ser candidato a governador terá que se afastar em abril do próximo ano. E a vice-prefeita Socorro Neri (PSB) assumirá em definitivo a prefeitura. Logicamente, com isso deve fortalecer o PSB e o deputado federal César Messias (PSB).

Só depois de sentar

Não passa de ilação se querer prever este ou aquele comportamento para a vice Socorro Neri sentada na cadeira de prefeita em plena campanha política e com mandato para se encerrar em 2020. Muda a equipe atual? Permanece o secretariado? Só o tempo é que responderá.

De um esgoto fétido, para uma bela obra

Dá gosto de ver. O que era um fétido canal cercado por um matagal nas margens, virou um centro de lazer para a caminhada dos moradores do bairro Morada do Sol e adjacências. O prefeito Marcus Alexandre, que fez ontem a inauguração, marcou ponto com a comunidade.

Batalha sem favoritos

Mesmo com a minha experiência não arriscaria prever quem ficará com a segunda vaga de deputado estadual no PMDB: Eliane Sinhasique? Chagas Romão? Roberto Duarte? Como o PMDB tende a eleger dois deputados, a ex-deputada Antonia Sales (PMDB) tem vaga cativa.

Se não quiser

O ex-prefeito Vagner Sales (PMDB) só não será candidato a senador se não quiser. Isso é ponto pacífico. Como não é muito conhecido no Alto Acre, se de fato for candidato tem que fazer uma declaração oficial e começar um trabalho a partir de agora. No Juruá é massificado.

Candidatura de alto risco

Uma possível candidatura do ex-prefeito Vagner Sales (PMDB) é de alto risco, porque a sua mulher Antonia Sales é candidata a deputada estadual e a filha Jéssica Sales disputará a reeleição de Federal. Mas não passa por sua cabeça mexer nas candidaturas da família.

Trabalho social

Muita gente se admira com a votação sempre expressiva da deputada Maria Antonia (PROS), quando disputa a reeleição, porque não é muito de ir à tribuna. Mas tem um trabalho social o mandato inteiro, principalmente, na área da saúde com doentes do Juruá que vêm se tratar na capital. A sua casa sempre está lotada. E recebendo a todos com a mesma meiguice.

Não é fácil derrotar

Aliás, não será fácil derrotar as outras três mulheres ocupando um mandato na Assembléia Legislativa: Juliana Rodrigues (PRB), Eliane Sinhasique (PMDB) e Leila Galvão (PT). Todas com a estrutura do mandato e com bases eleitorais muito fortes. Falo do que conheço.

Esquema que colocarem

Podem colocar o esquema que colocarem nos municípios do Alto Acre com outras candidaturas, mas posso afirmar sem o temor de errar que, a deputada Leila Galvão (PT) virá como a parlamentar FPA mais votada daquela região. Emenda uma campanha na outra.

Meu pirão primeiro

Rudiley Estrela é o nome que o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, vai apoiar para deputado federal. Como Rudiley é da família, repetiu-se a velha máxima do meu pirão primeiro. O apoio à reeleição da deputada federal Jéssica Sales (PMDB) está descartado.

Nomes novos

Rosana Nascimento (PPS) e Sawana Carvalho (PT) estão entre os nomes novos de mulheres que disputarão uma vaga de deputado estadual. O bom de tudo isso é que são qualificadas.

O erro dos partidos

O grande erro dos partidos políticos é colocar na cota destinada às mulheres, candidatas sem a mínima qualificação curricular, apenas para preencher o teto. Depois ficam reclamando que a presença da mulher no parlamento é muito pequena. É só colocar candidatas preparadas.

Em cima do muro

Quem pergunta ao senador Tião Viana (PT) quem é o candidato da sua preferência, limita-se a rir, desconversa e responde: “todos quatro”. Vou dizer que acredito, mas com os dedos em figa. Uma coisa não se esconde: deu certo a sua estratégia de quatro pré- candidatos ao governo.

Num plano superior

Que Deus acolha a jornalista Val, ex-colega de redações, num plano espiritual superior.