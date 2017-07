RBTRANS faz mudanças no trânsito nas proximidades da Igreja Santa Inês no Bosque

Da redação ac24horas 01/07/2017 09:23:53

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco – RBTRANS está trabalhando na finalização da implantação da sinalização vertical e horizontal para as mudanças que vão ocorrer no trânsito nas proximidades da Igreja Santa Inês na terça-feira dia 04 de julho.

Durante o mês de junho uma equipe de técnicos da RBTRANS se reuniu com moradores e membros da comunidade da Paróquia Santa Inês para explicar as mudanças a serem implementadas. A intervenção foi definida após um estudo técnico que prevê mais fluidez e segurança no trânsito da região, que compreende o cruzamento das ruas Milton Matos, Alvorada e Dom Bosco.

O pavimento já foi recuperado pela Emurb e o canteiro central deu lugar a uma rotatória. A partir de terça-feira, 04, as ruas Milton Matos e Dom Bosco passam a ter sentido único. Agora a equipe RBTRANS trabalha na implantação da sinalização vertical e posteriormente a horizontal no referido trecho.

A ação faz parte do Programa de Readequação da Malha Viária de Rio Branco (REVI), executado em parceria pelo Governo do Estado, por meio do DETRAN, e a Prefeitura, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco – RBTRANS.