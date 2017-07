Pediatras e clínicos gerais atendem na Cidade do Povo em celebração ao Dia de Cooperar

Da redação ac24horas 01/07/2017 08:20:46

Texto de Juracy Xangai

Moradores da Cidade do Povo e da Regional do São Francisco estão recebendo, neste sábado, 01 de julho de 2017 consultas médicas e outras orientações de saúde para adultos e crianças oferecidas por 17 médicos, sendo 10 pediatras e sete clínicos gerais.

O atendimento faz parte das celebrações do Dia de Cooperar, ou Dia C, promovido pela Organização de Cooperativas Brasileiras (OCB) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativo (SESCOOP), em ação que demonstra a preocupação das cooperativas acreanas com a inclusão social e econômica das pessoas. Além disso, haverá uma equipe de enfermagem composta por sete profissionais realizando exames de glicose e aferindo pressão.

Os atendimentos das equipes médica e de enfermagem estarão sendo oferecidos para os moradores da Cidade do Povo na Escola Estadual Raimunda Silva Pará a partir das 9h até às 13h.

Os moradores da regional do São Francisco serão atendidos das 9h às 17h no CRAS daquele bairro. “Nos dois locais também haverá equipes médica e de enfermagem realizando serviços de clínica geral, pediatria, aferição de pressão e diabetes”, ressalta o Superintendente da Coopserge e coordenador do Dia de Cooperar na regional do São Francisco, José Roberto.

Apresentações de dança, quadrilhas juninas, música e fanfarras também fazem parte da programação. “Além disso teremos torneios esportivos e brincadeiras infantis como corrida de saco, corrida do ovo, pintura e outras atividades lúdicas. Para os adultos haverá trabalhos de embelezamento pessoal e estética”, ressalta a Superintendente da OCB, Solange Matos.

“Além disso cabe ressaltar a presença de voluntários da OAB/AC oferecendo consultoria jurídica gratuita à população”, ressalta o superintendente do SESCOOP, Emerson Gomes.

As atividades programadas envolvem 58 cooperativas acreanas ligadas à OCB em comemoração ao Dia internacional do Cooperativismo e também ao dia do Voluntariado Cooperativo. “Por isso todas as ações, jogos e brincadeiras são voltadas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas nas comunidades”, esclarece a Secretária Geral da OCB e coordenadora geral do Dia C no Acre, Euracy Bonner, que também é presidente da Unimed Rio Branco, uma das cooperativas parceiras no evento.

As atividades contam com a parceria da Prefeitura de Rio Branco, Sehab, Sencas, Sindpan, Senai, Senac, SGA, OAB, Polícia Civil, Sindicato dos Médicos, Conselho Regional de Enfermagem, Lideranças comunitárias dos setores 1, 2 e 3 da Cidade do Povo, Associação da Cidade do Povo, UBS da Cidade do Povo, Academia de Dança Arabesque, Escola Sebastião Pedrosa e as cooperativas que integram o sistema OCB/Sescoop.

Dia de Cooperar é celebrado no Brasil e em mais de 100 países

Em 2016 as ações do Dia de Cooperar foram realizadas em 777 cidades brasileiras beneficiando mais de um milhão e 280 mil pessoas. Neste ano de 2017, as ações estão sendo realizadas em mais de cem países o que faz dele um evento de relevância global que envolve os mais de um bilhão de sócios de cooperativas em mais de 100 países, gerando mais de 250 milhões de empregos diretos.

No Brasil, os nossos números também são bastante expressivos. São mais de 13,2 milhões de cooperados, vinculados a mais de 6,6 mil cooperativas. Somos muitos se considerarmos que há pelo menos mais quatro familiares de um cooperado, ligados à sua atividade cooperativista, somos ainda mais, já que, segundo nossos cálculos, um quarto da população brasileira é cooperativista. Vale destacar, ainda, que o número de empregos gerados pelo cooperativismo também é de impressionar: são mais de 380 mil postos de trabalho.

O Dia de Cooperar ou simplesmente, Dia C, é um programa socioambiental desenvolvido pelas cooperativas brasileiras, como o apoio do Sistema OCB e de suas organizações estaduais. Diferente do que o nome pode sugerir, as ações ocorrem ao longo de todo o ano, e não apenas em um dia. São projetos contínuos que promovem uma verdadeira transformação social nas comunidades, como melhorias expressivas no cuidado à saúde, à educação, ao meio ambiente e diversos outros aspectos, dependendo das necessidades específicas de cada localidade.

No Acre a celebração do Dia de Cooperar, o Dia C, é promovido pela Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Acre, a OCB/AC, em torno da qual se reúnem 58 cooperativas regulares que agem de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) defendido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para tornar o mundo mais justo e socialmente igual até 2030.