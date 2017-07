Confederação confirma novos adversários de Rio Branco FC e Atlético Acreano na série D

Jairo Barbosa 01/07/2017 11:30:34

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o São Raimundo do Pará com a perda de 3 pontos por escalar irregularmente um jogador e a equipe paraense acabou eliminada da competição dando lugar a Desportiva, do Espírito Santo.

Com a decisão do STJD, mudam todos os confrontos da segunda fase e os times do Acre, Rio Branco FC e Atlético, terão novos adversários no mata-mata.

O Estrelão agora vai encarar o Maranhão e o Atlético terá pela frente o São Francisco.

Os jogos de ida da primeira rodada do mata-mata acontecem no dia 9 de julho e no dia 16, acontecem as partidas de volta.

Os dois times do Acre se classificaram em 1º lugar em seus respectivos grupos e decidem a vaga jogando em casa.