Começa etapa final do Concurso de Quadrilhas do 11º Circuito Junino de Rio Branco

Da redação ac24horas 01/07/2017 11:09:09

Começou a etapa final do Concurso de Quadrilhas do 11º Circuito Junino de Rio Branco. Três quadrilhas –Pinta Cuia, de Xapuri; Puxa o Fole e Matutos na Roça se apresentaram no no Pátio de Provas do DETRAN na noite desta sexta-feira, 30, após grande sucesso de público na seletiva ocorrida na Praça da Juventude, na Cidade Nova, no fim de semana anterior. A grande vencedora será anunciada neste domingo, 2, após a última apresentação.

Nesta primeira noite de etapa final, o Pátio de Provas do DETRAN ficou completamente lotado de moradores da Estação Experimental e bairros adjacentes que além de prestigiar a evolução das quadrilhas também puderam apreciar comidas típicas servidas na Feirinha de Economia Solidária que acompanha o Circuito Junino.

Desde Xapuri, a Pinta Cuia trouxe o tema “A história de uma evolução que se tornou amor de São João”, e divertiu muito o público. “Trabalhamos muito para este momento”, disse Nei Lima, coordenador do grupo. A Matutos na Roça repetiu o enredo da etapa classificatória: “Da pobreza à riqueza num conto de esperteza de Chico Graxa na noite de São João”.

Já a Puxa o Fole se destacou por ser a mais jovem quadrilha de Rio Branco e por ter sido fundada na Cidade do Povo, conjunto habitacional criado pelo Governo do Estado para abrigar com dignidade famílias que moravam em áreas de risco na capital do Acre. “Temos muita esperança de fazer bonito e nos classificarmos”, disse Richard Hilllary, diretor da junina. “Domingo, 2, saberemos a grande vencedora “, disse Cimar dos Santos, diretor de Artes da Fundação Garibaldi Brasil.

Todas as quadrilhas receberão prêmio de participação no valor de R$1 mil e a melhor colocada leva R$2,8 mil de prêmio. O segundo lugar fica com R$2 mil e o 3º, com R$1,5 mil. A premiação vai até o quinto lugar e todos as melhores colocadas ganham troféu.