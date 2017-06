Um é executado e outros três ficam feridos em ações de facções em Rio Branco

Da redação ac24horas 30/06/2017 08:14:04

A noite de quinta-feira (29), começou agitada em Rio Branco, iniciando pelos boatos de que uma facção criminosa originada no estado do Amazonas intitulada “Família do Norte” estaria em território acreano para executar integrantes da facção Bonde dos 13. Coincidência ou não, como já algum tempo não acontecia, a noite ocorreram tentativas de homicídio em várias partes da cidade. Uma das vítimas morreu.

Osmar Araújo, de 32 anos foi assassinado ao ser alvejado com pelo menos seis disparos de arma de fogo na Rua Mamed Saad, localizada no bairro Wanderley Dantas. Segundo o coletado pela polícia, ele estava em via pública quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos.

Mesmo sendo acionado o socorro, Osmir não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.

Outro que foi alvejado a tiros nas proximidades do bar do Flamengo, localizado no bairro Esperança, em Rio Branco. Wesley Douglas, de 38 anos, estava conversando na companhia de amigos quando o suspeito chegou a pé e em posse de uma arma efetuou vários disparos. Wesley foi atingido por cinco tiros e foi encaminhado em estado grave ao Pronto Socorro da capital.

No bairro Vitória, uma residência foi invadida por criminosos e lá surpreenderam a tiros Fredinilson Soares, de 19 anos. Agonizando, ele foi socorrido por familiares que acionaram uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que o levaram para atendimento no Pronto Socorro.

Até o presente momento, as autoridades competentes nao se pronunciaram sobre a onda de atentados contra a vida.