Segunda seletiva do Festival Estudantil da Canção acontece nesta sexta-feira, na capital

Da redação ac24horas 30/06/2017 09:56:24

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Adjunta da Juventude – SEJUV, realiza nesta sexta-feira, 30, a partir das 17 horas, na Escola Heloísa Mourão Marques, a segunda seletiva do Festival Estudantil da Canção – FEC 2017. Participam desta seletiva 32 estudantes de escolas da Regional da Baixada: Heloísa Mourão Marques, Boa União de Ensino Jovem, José Ribamar Batista (Ejorb) e Fundação Bradesco, que apresentarão músicas autorais e interpretações de outros artistas.

Os vídeos para votação também já estão no Facebook, na Fanpage do Festival Estudantil da Canção (facebook.com/fecriobranco). A divulgação do vídeo mais votado será feita durante as apresentações da seletiva.

A partir da apresentação dos 32 participantes na seletiva os jurados escolherão mais quatro finalistas do FEC- sendo que os quatro primeiros já foram classificados na seletiva do Instituto de Educação Lourenço Filho.

A secretária da Juventude de Rio Branco, Temyllis Silva, acredita que, a exemplo da primeira semifinal realizada na sexta-feira passada (23), no Instituto de Educação Lourenço Filho – IELF, a seletiva da Baixada contará com grande público. “A plateia compareceu no IELF e esperamos que o sucesso se repita na Escola Heloísa Mourão”, afirmou a gestora.

Este ano, 263 estudantes de 52 escolas públicas e particulares participam do FEC, que tem uma novidade: um dos finalistas será escolhido para abrir o show da banda NX-Zero em setembro, em Rio Branco, resultado da parceria com a empresa Ação Eventos, promotora do show na capital.

As demais seletivas do FEC serão realizadas sempre às sextas-feiras até o dia 28 de julho, em diferentes regionais de Rio Branco. Depois da Escola Heloísa Mourão Marques, dia 30 de junho, o calendário segue com a 3ª etapa no dia 7 de julho na escola Lourival Pinho; 4ª etapa na zona rural, na escola Santiago Dantas, dia 14 de julho; 5ª etapa no CEBRB, dia 21 de julho; depois na Escola Armando Nogueira, dia 28 de julho; e a grande final no dia 11 de agosto na Praça da Juventude, no Cidade Nova.

Serão premiados os três primeiros colocados, sendo R$ 3 mil para o ganhador, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro colocado. A melhor música autoral também será premiada com R$ 1 mil e o vídeo mais curtido na internet ganhará R$ 500. A escola mais atuante será premiada com um equipamento de som.