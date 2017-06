Rio Branco conhecerá quadrilha junina campeã do 11° Circuito neste final de semana

Da redação ac24horas 30/06/2017 09:53:07

As 10 juninas que competem no 11° Circuito de Quadrilhas Juninas voltam à arena de folguedos neste final de semana para disputar a etapa final e decidir os vencedores da competição.

No final de semana passado, as quadrilhas brincaram na quadra da Praça da Juventude, no bairro Cidade Nova, na etapa eliminatória, e retornam a partir desta sexta-feira, 30, até domingo, 2 de julho, no Pátio de provas do Detran, na Estação Experimental, a partir das 19h.

A pontuação prévia ainda não foi divulgada pela organização do evento, que segura a emoção do resultado até a apuração, que acontece ao final do domingo, último dia de competição.

Segundo o presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), Cleyber Roberto, a primeira etapa foi um sucesso. “Demos um novo formato ao realizar a abertura com Rei e Rainha, Casal Caipira, Casal Mirim e Rainha da Diversidade. Foi um momento ímpar para o circuito”, disse Cleyber.

Além das apresentações das quadrilhas, que por si só já são grandes espetáculos, o evento também terá praça de alimentação com comidas típicas e o tradicional bingo.