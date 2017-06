Pesquisa “Pulso Brasil” mostra acreana Marina Silva como 12ª mais rejeitada do Brasil

Da redação ac24horas 30/06/2017 09:45:08

Os dados da pesquisa “Pulso Brasil” mostram que a ex-ministra e porta-voz da Rede, Marina Silva, é a 12ª personalidade brasileira com maior taxa de rejeição popular, numa lista com 31 políticos e personagens nacionais, com 62% de respostas negativas à sua pessoa. O presidente Michel Temer é o líder absoluto, com 97% de rejeição. O menos rejeitado é o juiz Sergio Moro. A pesquisa foi realizada pelo instituto Ipsos entre os dias 1º e 13 de junho com 1,2 mil pessoas de 72 municípios do país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Segundo a sondagem, em junho, a taxa de desaprovação às ações do presidente Temer é de 93% frente aos 86% registrados na primeira quinzena de maio – antes, portanto, do início do escândalo da JBS, que implica diretamente o presidente e o senador tucano.

A acreana Marina Silva vem aparecendo em 2º lugar nas pesquisas de intenção de voto para presidente da República nas eleições do ano que vem.