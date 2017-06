Moradores do Irineu Serra reclamam que caminhões estão destruindo a principal Área de Proteção Ambiental de Rio Branco

Da redação ac24horas 30/06/2017 11:16:28

Moradores do bairro Irineu Serra, área de preservação ambiental de Rio Branco, estão reclamando que caminhões carregados com toras de madeira voltaram a trafegar e a danificar o asfalto, que não foi projetado para suportar o peso da carga. A situação se repete e se torna comum a cada verão.

Anselmo “Quando raspam o ramal parece que não é para os moradores sim para os caminhões que destroem todos os anos o trabalho da prefeitura””, disse o morador Alexandre Anselmo.

Já o bancário Sebastião Jaccoud questionou o papel da representação da APA. “A população pode convocar uma reunião com as autoridades pra solicitar a proibição dessa passagem, haja vista, o prejuízo tanto da via quanto, na possibilidade de haver fraude nas guias como já se viu antes e, caso não tomem providências, os moradores podem fazer um protesto e impedir a passagem dos caminhões. Cadê a APA e os representantes?”. (Foto: Altino Machado)