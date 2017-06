Mais de 2,5 mil podem perder o título de eleitor em Acrelândia

Da redação ac24horas 30/06/2017 09:38:12

Termina hoje, sexta-feira (30 de junho) o prazo para que parte dos eleitores de Acrelândia façam a revisão biométrica. Do total de 9.940 eleitores que há em Acrelândia, 7.370 participaram da revisão biométrica obrigatória até esta segunda-feira, 26. Quem não atender ao chamado da Justiça Eleitoral terá o título de eleitor cancelado. Ou seja: 2.570 eleitores podem perder o documento.

O atendimento ocorre no prédio da Prefeitura Municipal de Acrelândia, diariamente, até sexta-feira, de 7h às 11 horas e de 13h às 17 horas. Para ser atendido, o eleitor precisa portar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço atualizado.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, em Cruzeiro do Sul, onde está o segundo maior colégio eleitoral do Estado, a biometria teve início em março se estende até setembro. Pouco mais de 53% de 55.424 eleitores foram atendidos até o momento.

Os próximos municípios a passarem pela revisão biométrica serão Capixaba, Brasiléia, Epitaciolândia e Plácido de Castro. Em Capixaba o atendimento ao eleitor começa na próxima segunda-feira, 3, no prédio da Secretaria Municipal de Ação Social de Capixaba, de 7h às 17 horas, de segunda a sexta; e de 7h às 11 horas aos sábados. O Acre possui 532.409 eleitores. Do total, 389.515 já tiveram os dados biométricos coletados pela Justiça Eleitoral, o que representa 73,16%.