Em Rio Branco, morre aos 51 anos a jornalista Val Sales vítima de câncer no pulmão

A jornalista Val Sales de Carvalho, 51, morreu na madrugada desta sexta-feira, 30, por volta de 1h15, na emergência do Hospital do Câncer de Rio Branco.

Val Sales lutava contra um câncer no pulmão havia um ano. O corpo está sendo velado no cemitério Morada da Paz, no bairro Calafate. O enterro está marcado para 17h no cemitério São João Batista.

Val Sales teve atuação de destaque na imprensa acreana. Ela trabalhou na TV Acre, TV Rio Branco, TV Gazeta e jornal Página 20, além de ter assessorado empresas e autoridades.