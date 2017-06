Educação divulga resultado da seleção de 615 bolsistas para programa “Quero Ler”; confira

Da redação ac24horas 30/06/2017 07:38:21

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte finalizou o processo seletivo simplificado para concessão de bolsa do programa “Quero Ler”. Ao todo são 615 vagas em oito cidades acreanas e as bolsas variam de R$ 800 a R$ 1 mil. O resultado final da análise curricular pode ser consultado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição de sexta-feira (30) no site <http://www.diario.ac.gov.br/>. A relação começa na página 35 e vai até a 120.

Após baixar o arquivo em formato PDF, o candidato pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+”F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.

O objetivo do programa é a escolarização de alunos com idade igual ou superior a quinze anos que não tiveram acesso à educação básica na faixa etária adequada. O bolsista poderá atuar como alfabetizador, maior quantidade de bolsas, ou coordenador de turmas. Os bolsistas realizarão suas atividades em escolas ou espaços da comunidade, onde as turmas serão organizadas pelo bolsista alfabetizador.

O alfabetizador receberá R$ 800,00 por quinze horas semanais para a interação direta com os alunos e oito horas mensais de planejamento didático-pedagógico por até seis meses.

Após a convocação o candidato selecionado terá o prazo de até 15 dias para formar sua turma e localizar o espaço para funcionamento. As turmas urbanas deverão ser formadas com mínimo 15 alunos e nas turmas rurais 10 alunos.

A bolsa de R$ 1.000,00 é para o coordenador de turmas, este com vinte horas semanais para a coordenação e acompanhamento de vinte turmas e por até seis meses.