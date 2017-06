Delegado desmente informação de que facção Família do Norte estaria atuando no Acre

Da redação ac24horas 30/06/2017 15:16:58

O delegado Remulo Diniz, da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção a Pessoa, desmentiu a informação de que a Família do Norte, facção criminosa com origem em Manaus (AM), estaria atuando no Acre com outra facção local com o objetivo de eliminar rivais.

“Nós estamos trabalhando com a hipótese de que exista um novo desentendimento entre facções, porém, os boatos que rolam nas redes sociais informando sobre possível ameaça da Família do Norte é mentirosa. Se houvesse essa invasão, as forças de inteligência saberiam e iríamos agir”, disse o delegado.

Ele disse que já deu início às investigações sobre as tentativas de homicídio ocorridos na noite de ontem, quinta-feira (29), em que três pessoas foram detidas por disparos de arma de fogo e uma não resistiu aos disparos e morreu.

O delegado também pediu que notícias que geram terrror na sociedade não sejam compartilhadas.