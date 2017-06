Centrais sindicais mobilizam trabalhadores em ato contra o governo federal, em Rio Branco

Jairo Barbosa 30/06/2017 11:12:27

Trabalhadores de setores privados e servidores públicos participaram na manhã desta sexta feira (30), em rio Branco, de um ato convocado pelas Centrais Sindicais, para protestar contra a reforma trabalhista proposta pelo governo federal.

O manifesto teve início no centro da cidade, em frente ao Palácio Rio Branco, sede do governo estadual, onde lideranças sindicais engrossaram o discurso contra as medidas que o presidente Michel Temer (PMDB), tenta implantar por meio da medida.

Segundo Rosana Nascimento, da Central Única dos Trabalhadores e uma das coordenadores do manifesto, cerca de dez sindicatos estiveram representados no ato.

Depois de chamarem a atenção dos populares usando carro de som e muitas faixas, os manifestante seguiram para o Terminal Urbano, outro ponto de grande circulação e aglomeração de pessoas na área comercial.

A Polícia Militar não compareceu ao manifesto que transcorreu de forma pacífica.