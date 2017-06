Capturado trio que fugiu do presídio de Tarauacá

Da redação ac24horas 30/06/2017 09:50:24

A polícia conseguiu capturar os três detentos foragidos do presídio Moacir Prado, de Tarauacá. O trio foi localizado na noite desta quinta-feira, dia 29, numa comunidade entre as cidades de Feijó e Tarauacá. Jarisson Souza, José Carlos Saraiva e Osmir Martins fugiram na terça, dia 27, por um buraco no teto do presídio.

Segundo apurou ac24horas, os detentos estavam andando à margem da estrada quando uma guarnição recebeu a informação e se deslocou até o local, cercando os presos e dando voz de prisão, antes que eles conseguissem se evadir do local.

Os detentos utilizaram pedaços de lençóis para fazer uma espécie de corda e, assim, conseguir desder do telhado até o chão em segurança. Mesmo que os agentes tentam visto a ação, só conseguiram impedir a fuga de dois presos.

Os presos recapturados cumprem pena por tráfico de drogas, homicídio, e um deles teria assassinada a mulher, degolando o pescoço dela. Um crime bárbaro que chocou a cidade.