Caminhando para o fim da patifaria

Luis Carlos Moreira Jorge 30/06/2017 06:27:10

O dirigente nacional do PTB, Roberto Jefferson (foto), que puxou o fio do novelo da corrupção no Brasil com a sua denúncia no Mensalão, trouxe ontem uma notícia que é uma luz no fim do túnel. Há um consenso da maioria das lideranças partidárias de em julho votar uma reforma política em que se acabará com as coligações proporcionais (se elegerão os mais votados) e se implantará uma cláusula de barreira para por fim à malandragem de todo dia se criar um partido novo para virar balcão de negócio. Seria o fim dessa patifaria na atual legislação eleitoral.“Só o PT é contra”, ponderou ontem numa conversa com a coluna, na sua visita ao AC24horas. É uma figura extremamente agradável com quem se conversar sobre política. Veio no Acre prestigiar a posse da nova presidente regional do PTB, Charlene Lima. Jefferson é aquilo que se pode chamar de vida inteligente na política. Embora os petistas não gostem.

Fim da patifaria

Com a implantação das novas regras eleitorais se elegerão os mais votados. E será o fim daquela pouca vergonha de um candidato a deputado ter dois mil votos e se eleger e quem tiver cinco mil ficar de fora. Com isso se restabelecerá a vontade do eleitor ao votar.

O sistema é bruto

Com o sistema do mais votado cada partido terá de trabalhar um menor número de candidatos para ter uma votação que, por exemplo, o possa colocar entre os vinte e quatro mais votados candidatos a deputado estadual. E todo mundo concorrendo contra todo mundo. Quem tiver votos se elegerá, quem não tiver que, vá plantar batata.

Sem vetos

Acerca de uma nota da coluna de que o senador Jorge Viana (PT) não participaria de reunião em que estivesse o militante Cesário Braga, que o criticou várias vezes publicamente, o senador Jorge Viana mandou um esclarecimento dizendo que, quem deu informação para a coluna faltou com a verdade e que já esteve em encontros com a presença do Cesário. Fonte, eu não revelo, nem sob tortura e ficam as duas versões. Vocês que são do PT, que se entendam.

Não queira me convencer, por favor!

Eu entendo a posição do senador Jorge Viana (PT) de não querer alimentar confrontos, porque vai precisar de todos os grupos do seu partido na sua reeleição. Mas não queira minimizar a minha inteligência que ficou feliz com as críticas públicas do Cesário. Me poupe, JV!

Candidato a estadual

E falando no Cesário Braga, existem grupos do PT que o querem candidato à ALEAC.

Este é um fato

Existe um fato que não se pode tirar o mérito do governo Tião Viana, de que dos três governadores petistas foi o que mais investiu no setor produtivo. Só que são resultados que não aparecem com todo vigor num tempo curto, há que se solidificar e completar ciclos.

Escorregou na maionese

O vereador Roberto Duarte (PMDB) cometeu uma bela de uma ratada ao noticiar que o prefeito Marcus Alexandre foi à plenária do PT, em Cruzeiro do Sul, à custa da prefeitura e com diárias. Não é verdade. Marcus pagou a passagem com seu cartão, não recebeu diárias e foi como convidado da direção regional do SESC, que inaugurava obra no município.

Tudo na paz

Aquele episódio em que o governador Tião Viana queria que a Chefe de Gabinete, Márcia Regina, fosse vice do Marcus Alexandre na última eleição (acabou sendo a Socorro Neri), já foi superado, segundo boa fonte. As relações entre Tião Viana e Marcus voltaram ser amistosas.

Iluminados pela merda

O deputado federal Sibá Machado (PT) voltou ao noticiário novamente: defende a instalação de biodigestores movidos à merda de boi em todo o Acre, uma idéia nada cheirosa, mas que acha ser a solução energética a nova matriz. Se preparem, seremos iluminados pela merda.

Situação resolvida

O ex-deputado federal Márcio Bittar (PSDB) acha que a situação do partido será resolvida favoravelmente (hoje o PSDB está sem presidente) e que será o único candidato a senador dos tucanos. Para ele, a troca de direção foi porque o partido encolheu fora da sua gestão.

Não existe dono do partido

Márcio Bittar (PSDB) diz que o partido não tem dono e não é pelo fato de alguém ter um mandato federal que vai fazer o que bem entender com o PSDB. “Vou seguir a orientação da direção nacional que, é quem vai por fim a este impasse. Mas, do PSDB não sairei”, promete.

Um dos dois espirra

Como o Márcio Bittar e o Major Rocha querem ser senador pelo PSDB vai acontecer que chegará o momento em que um deles vai espirrar fora, não há como o partido ter dois candidatos a senadores. É uma história que terá novos episódios na campanha política.

Pegar o boné e cair fora

Caso o Major Rocha, sendo o único deputado federal do PSDB, no Acre, não voltar para a presidência do PSDB para ser o candidato ao Senado, não lhe resta alternativa a não ser pegar a trouxa de roupa e ir para outro partido. Ou ficaria desmoralizado.

Fazer o dever de casa

O prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros (PSDB), tem de deixar de ficar debitando todos os males de Campinas e da própria sede do município ao governo do Estado. Foi eleito prefeito para resolver os problemas do município e não para passar o tempo choramingando.

Remédio para todos os males

Nos palanques o prefeito Gedeon Barros (PSDB) dizia ter remédios para todos os males da administração do ex-prefeito Roney Firmino, que acabou cassado. Tem é que mostrar trabalho. Não adianta o Gedeon querer transferir responsabilidades suas para terceiros.

Cada briga tola

A Eliane Sinhasique (PMDB) está entre as três melhores figuras da atual legislatura na ALEAC. Mas costuma entrar em debates tolos, como o que um representante do setor da juventude do atual governo ter recebido com descaso o representante da secretaria nacional da juventude. Que interesse tem uma discussão sobre egos? Eliane, Eliane, atente, Pequena!

Levantar defunto

O PTB tem sido até aqui um fantasma do que foi o seu passado glorioso na política acreana, em que era uma das maiores forças políticas do Estado. A presidente Charlene Lima terá agora a missão de fazer com que o PTB passe a ser novamente um partido respeitável.

Nem pensar

Perguntei ontem ao ex-deputado federal Márcio Bittar (PSDB) se esta luta que trava com o grupo do deputado federal Márcio Bittar (PSDB) é para voltar ser o presidente do partido. Márcio garante não ter o mínimo interesse em presidir os tucanos novamente.

Grupo dos notáveis

O candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PP), está com a cabeça no lugar. Escolheu uma comissão de figuras com larga experiência política para serem os seus conselheiros na campanha. Tem havido várias reuniões do grupo, que é formado pelos ex-deputados federais Osmir Lima, João Correia, Alércio Dias, pelo ex-prefeito Normando Sales e pelos ex-deputados estaduais José Bestene e Luiz Calixto. Todos com várias campanhas nas costas. Bela jogada.

Candidatura definida

O senador Gladson Cameli (PP) tem a sua candidatura definida, não importa que venha surgir outra candidatura a governador dentro da oposição. É o que tem declarado em suas falas.

Recuso a acreditar

Respeito os que pensam diferente. Mas não acredito nesta estratégia do PSDB-DEM de que terão uma candidatura própria ao governo. Só depois que eu ver registrada na justiça eleitoral.

Mortadela e tapioca

O deputado Lourival Marques (PT) quis ontem tirar um sarro com o deputado Jairo Carvalho (PSD), que convidou a oposição para em caravana ir fazer política em Plácido de Castro, e perguntou se poderia participar do café da manhã que antecederá à partida. Jairo foi rápido e ferino: “está convidado, mas não leve pão com mortadela, lá terá muita tapioca”.

Denúncia grave

É de se apurar uma denúncia muito grave feita ontem pelo deputado Nelson Sales (PV) de que as obras do Hospital João Câncio, em Sena Madureira, fruto de uma emenda do deputado federal Alan Rick, foram paralisadas depois que o parlamentar mudou-se para a oposição.

O sujo e o mal lavado

A oposição entrou com denúncia no TRE-AC contra o PT, sob argumento de fazer campanha antecipada, por ter feito plenárias para discutir candidaturas ao governo. E ontem o deputado Jairo Carvalho (PSD) foi na tribuna e convidou todos os políticos de oposição para um café da manhã hoje em sua casa, em Senador Guiomard, para depois partirem na “caravana do futuro” para uma visita a Capixaba e fazer política. Fica o sujo falando do mal lavado. Dois telhados de vidro sendo apedrejados. Vamos deixar esta mania de criminalizar o fato político.