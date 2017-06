Último repasse do FPM em junho garante mais de R$ 11mi para as prefeituras do Acre

Da redação ac24horas 29/06/2017 09:47:43

Os 22 municípios acreanos recebem nesta sexta-feira, 30 de junho, o repasse do terceiro decêndio de junho do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O montante transferido será de pouco mais de R$11,3 milhões sem a dedução do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Comparado ao mesmo período do ano passado, o último repasse do FPM de junho de 2017 é 7,3% maior.