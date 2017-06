Surto de conjuntivite deve se manter até agosto no Acre

Da redação ac24horas 29/06/2017 09:57:50

A previsão dos especialistas é que o surto de conjuntivite em Rio Branco permaneça intenso até agosto, pico do verão amazônico. O número de casos cresceu 40% desde o começo do mês de junho, afetando todas as faixas etárias indistintamente.

São três os tipos de conjuntivite: viral, bacteriana e alérgica. No caso da doença provocada por vírus e bactéria, a enfermidade é contagiosa. O contágio ocorre por contato direto.

Os principais sintomas são inchaço nos olhos, coceira e vistas avermelhadas. Ao apresentar esses sinais, a pessoa deve buscar uma unidade de saúde. A recomendação para quem já contraiu a doença é recorrer a compressas de água gelada fazendo uso de um tecido macio e limpo, usar óculos e, além de lavar bem as mãos fazer uso do álcool em gel.