Gerlen: “Quando não faz nada de vantagem o governo do PT se gaba de pagar funcionários”

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 29/06/2017 12:09:45

O deputado Gerlen Diniz (PP) disse na manhã desta quinta-feira (29), que o governador Sebastião Viana (PT) e seus assessores vivem num Acre fictício que criaram para fazer propaganda, mas que os projetos desenvolvidos pela administração petista fracassaram e não apresentaram os resultados propagandeados nas peças de mídia bancada com dinheiro público.

“Quando não faz nada de vantagem o governo do PT se gaba de pagar funcionários em dia. Isso no Estado fictício que é o melhor lugar para se viver, que foi cantado em prosa e versos por um petista que terminou o mandato se mandou para morar em Brasília. A cadeia de piscicultura está falida. Os produtores não querem vender porque a empresa está falida”, comenta.

Segundo o oposicionista, “no Acre fictício o governo está investindo nas indústrias. No Acre real as indústrias estão abandonado o Estado. No Acre real o pequeno pecuarista que vendia a desmama para fora do Estado não consegue mais vender graças aos impostos escorchantes. No Acre real fazem uma fábrica de tacos que fechou”, comenta o deputado progressista.

Comentando sobre outras áreas da administração estadual, Gerlen Diniz afirma que, “no Acre real um aparelho de radioterapia fica quebrado anos. No acre fictício, o governo está concedendo reajuste, mas os servidores do pró-saúde recebem salários de miséria e o governo se nega a reajustar seus salários. No Acre real as pessoas estão presas em suas casas”, destaca.

Para o oposicionista, o Acre está refém do medo, “temendo os criminosos que invadem suas casas, espancam pessoas, roubam veículos e assassinam pessoas nas ruas. No Acre real a realidade é totalmente diferente do Acre da mídia. Na educação fictícia nós temos o melhor ensino do país, mas a realidade das escolas é bem diferente e a qualidade do ensino deixa a desejar”, finaliza.