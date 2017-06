Procuradora que investigou o esquadrão da morte no Acre é a escolhida para comandar o MPF

Da redação ac24horas 29/06/2017 09:17:06

O presidente Michel Temer escolheu Raquel Dodge como nova procuradora-geral da República. Ela substituirá Rodrigo Janot a partir de setembro próximo, quando termina o mandato do comando atual do Ministério Público Federal. Dodge é subprocuradora-geral da República e já esteve no Acre atuando na investigação que desmantelou o temido esquadrão da morte comandando pelo ex-coronel da PM Hildebrando Paschoal.

Temer fez conforme os analistas previam: não nomeou o primeiro colocado da lista dos três mais votados em eleição na Associação Nacional de Procuradores da República, Nicolau Dino, tido como avesso ao Palácio do Planalto –mas preferiu a segunda colocada. Mário Bonsaglia foi o terceiro mais votado mas não detinha a preferência dos governistas.