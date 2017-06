Poderosa massa de ar frio polar chega ao Acre neste final de semana, diz Friale

Da redação ac24horas 29/06/2017 13:44:50

Uma poderosa massa de ar frio polar avança rapidamente na direção da Amazônia e do Centro-Oeste brasileiro, porém sua chegada não será brusca como nas últimas vezes. A frente fria que a antecede é fraca, mas a penetração de ar polar seco será intensa, durante, pelo menos três dias consecutivos no Acre, em Rondônia, no sul e sudoeste do Amazonas, em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal e nas planícies da Bolívia e do leste e sudeste do Peru. A informação é do pesquisador meteorológico Davi Friale.

“Os primeiros ventos da direção sudeste já começarão a soprar a partir desta sexta-feira, último dia de junho, mas serão intensificados gradualmente e, a partir de sábado, primeiro dia de julho, ficam intensos e quase ininterruptos, com fortes rajadas, pelo menos até a próxima segunda-feira, dia 3 de julho”, diz o pesquisador que afirma ainda que a velocidade média desses ventos poderá passar de 25km/h, com rajadas frequentes que devem oscilar entre 40 e 60km/h, nos pontos mais altos do terreno. “Tais ventos serão mais intensos no leste e sul do Acre, no centro, sul e oeste de Rondônia e no sul do Amazonas, onde estão, entre outras, as cidades de Rio Branco, Brasileia, Cacoal, Vilhena, Guajará-Mirim e Boca do Acre”.

“A temperatura cai, mas não muito, porém, devido à baixa umidade do ar e aos ventos intensos, a sensação será de frio moderado, principalmente durante as noites, a partir de sábado. Os menores valores, entre 14 e 17ºC, deverão ocorrer ao amanhecer de segunda-feira e de terça-feira, no leste e sul do Acre, no sudeste, sul e oeste de Rondônia, na região do Pantanal de Mato Grosso, inclusive, em Cuiabá, e no sul do Amazonas”, afirma Friale.

Durante o dia, o sol vai predominar, pois não há umidade suficiente para a formação de uma cobertura de nuvens mais abrangente, exceto em algumas pequenas áreas. Não está descartada, no entanto, a ocorrência de garoa em algumas cidades da região. Pode chover forte, mas de forma pontual e passageira, em algumas áreas, na sexta-feira e no sábado.