PM prende homem por abate ilegal de animais silvestres na cidade de Plácido de Castro

Assessoria 29/06/2017 09:20:11

Uma denúncia anônima culminou na apreensão de 22 quilos de carne de caça e de uma arma de fogo por militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) nessa quarta- feira, 28, na zona rural do estado. A ação policial desmobilizou um esquema de abate e vendas de carnes de animais silvestres no ramal das Chácaras, quilômetro 2, nas proximidades da Vila Campinas.

De acordo com os militares, após a verificação do domicilio e posterior constatação da carne de caça ainda no freezer do acusado foi dada voz de prisão a ele. Além da apreensão dos animais abatidos, os policiais ainda apreenderam uma Escopeta, calibre 28, com 21 munições.

O agente, juntamente com as carnes de caça e a arma de fogo, foi encaminhado para a delegacia regional da Polícia Civil de Plácido de Castro, onde foram tomadas as medidas cabíveis ao caso.