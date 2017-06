PGE do Acre divulga relação de inscrições homologadas para o concurso de Procurador

Da redação ac24horas 29/06/2017 07:39:47

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) divulgou nesta quinta-feira (29) a relação definitiva dos nomes homologados para a concorrem a uma das vagas para o cargo de procurador do Estado. Ao todo são 10 vagas para e o salário inicial é um dos mais atraentes: R$ 21.398,48. O candidato tem de ser advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A relação dos candidatos com inscrição homologada pode ser consultada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (3), edição nº 12.08412.080 disponível em <http://www.diario.ac.gov.br/>, páginas de 03 a 25.

Os candidatos estão convocados para comparecimento na aplicação da prova objetiva no dia 2 de julho de 2017, no Bloco C da Faculdade União Educacional do Norte (Uninorte), situada na BR-364, km 02, Alameda Hungria, nº 200, Jardim Europa II, Rio Branco/AC.

A prova terá início às oito horas e os candidatos deverão apresentar-se no local com 1 (uma) hora de antecedência para o início das provas. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, e documento de identidade original, conforme estabelecido no regulamento do concurso.