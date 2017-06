Petista se escala em café da oposição do Acre e leva resposta inusitada: “Pode ir, só não precisa levar pão com mortadela”

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 29/06/2017 12:43:30

A tribuna da Aleac virou espaço para discursos inusitados. Um exemplo foi o pronunciamento do deputado Jairo Carvalho (PSD), que usou os microfones da Casa para convidar os colegas e a imprensa para um café da manhã que será realizado nesta sexta-feira (30), em sua residência, em Senador Guiomard.

Mesmo acusando os governista de campanha antecipada, Carvalho disse que está com a casa aberta para receber os colegas parlamentares e a imprensa para comer tapioca, baixaria com muito café com leite e suco de frutas, para em seguida sair em caravana para evento político no município de Plácido de Castro.

Após a fala de Carvalho, o líder do PT, Lourival Marques questionou se poderia participar do café da manhã, já que o convite foi feito da tribuna da Casa. Marques criticou ainda o que ele classifica como posicionamento dúbio da oposição que questiona as plenárias da FPA, mas convida pessoas para caravana.

Jairo Carvalho voltou a tribuna e devolveu a ironia do líder petista. “O senhor pode ir sim. Os deputados do PT podem ir com certeza, o convite é para todos que sonham com mudanças nesse Estado. Lá terá tapioca, pão de milho para todos. Pode ir, só não precisa levar pão com mortadela”, finaliza.